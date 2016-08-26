У Тернополі поліцейські затримали нетверезого водія, який створював загрозу на дорозі.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора під час патрулювання увагу полісменів привернув автомобіль ЗАЗ “Славута”, що здійснював небезпечні маневрування.

Після зупинки автомобіля при спілкуванні з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

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Під час тестування на стан сп’яніння драгер показав 0,48 проміле алкоголю в крові водія.

На 27-річного тернополянина інспектори склали адміністративний протоколи за ст.130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).

Загалом з початку серпня патрульна поліція Тернополя склала 60 адміністративних протоколів стосовно нетверезих водіїв за ст.130 КУпАП.