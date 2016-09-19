Поліцейські затримали рецидивіста, який вкрав і спалив автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автомобіль «Рено» зловмисник викрав уночі з двору житлового будинку у Тернополі.

З обласного центру він поїхав додому у село Смиківці Тернопільського району.

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Щоб знищити усі сліди злочину, він забрав всі цінні речі з автомобіля, після чого замкнув контакти в акумуляторі, внаслідок чого виникло загорання і авто згоріло дотла.

Окрім того встановлено, що 21-річний рецидивіст пограбував тернополянина, відібравши у нього смартфон «Самсунг» вартістю 6 тис грн.

Затриманий, за даними правоохоронців, уже тричі судимий за крадіжку, незаконне заволодіння транспортним засобом та грабіж.

Щодо нього відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 КК України (грабіж), ст. 298 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу).