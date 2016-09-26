На Тернопільщині працівники СБУ передали музею 6 срібних денаріїв часів Римської імперії, вилучених в контрабандиста

Як повідомили УНІАН у Секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області 6 срібних монет номіналом у один денарій правоохоронці вилучили у місцевого колекціонера в серпні 2015 року, коли він намагався збути їх іноземним нумізматам.

Під час спроби доправити культурні цінності у Сполучені Штати Америки слідчі Тернопільського УСБУ вилучили пакунок з монетами, які зловмисник намагався приховати від митного контролю.

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Наприкінці минулого тижня раритетні монети Римської імперії передали співробітники СБУ представникам Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани.

За даними СБУ, за вчинення замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України) тернополянина засуджено до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у 1 рік, а монети конфісковано в дохід держави.

За висновком експертів, вилучені у контрабандиста монети є срібними денаріями Римської імперії, викарбуваними у період із 117 по 192 роки н.е. за часів правління імператорів Марка Аврелія, Коммода та Адріана. На аверсі монет містяться зображення правителів Риму та їх дружин. На реверсі ж зображено персонажі давньоримської міфології - богині Юнона, Фортуна, Мінерва, Етернітас, Сепс і Салюс.