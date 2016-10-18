До кінця року працівники та студенти ПТУ Тернопільщини отримають всі належні виплати – заява голови ОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідну обіцянку дав сьогодні голова ОДА Степан Барна.

За його словами, мова йде про 38 млн грн.

«Зважаючи на складність ситуації, в якій опинилися викладачі, працівники та студенти сфери профтехосвіти області, я звернувся до уряду про виділення додаткового фінансування. Я мав розмову з прем`єр-міністром України 13 жовтня, і він з розумінням поставився до тієї ситуації, в якій опинилася профтехосвіта Тернопільської області. Недоліки, що мали місце по виплатам, будуть ліквідовані найближчим часом», – зазначив Барна.

За його даними, згідно постанови Кабміну щодо стабілізаційної дотації місцевим бюджетам на погашення заробітної плати та енергоносіїв бюджетної сфери, в область надійде 77 млн грн, які будуть розподілені між галуззю освіти, медицини та соціального захисту.

«Бюджетна комісія Тернопільської обласної ради розподілить кошти відповідно до потреб. Орієнтовно до кінця жовтня люди зможуть отримати зарплати та стипендії. На ці потреби для галузі професійно-технічної освіти Тернопільщині до кінця року потрібно близько 37-38 млн грн», – зазначив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня під стінами адмінбудинку Тернопільської обласної ради викладачі, студенти та представники профспілок закладів профтехосвіти Тернопільщини провели попереджувальний мітинг.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна зустрівся з пікетувальниками і повідомив, що звернувся до уряду в проханням виділити 38 млн грн, необхідних для фінансування профтеосвіти до кінця 2016 року.

Як відомо, з початку 2016 року утримання закладів професійно-технічної освіти було перекладено з державного на місцеві бюджети.

З січня по серпень місяць Тернопільщині вдалося забезпечити функціонування закладів ПТО за рахунок обласного та міського бюджетів, на ці потреби було спрямовано 47 млн. грн.