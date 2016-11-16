На Тернопільщині 27-річний чоловік у відділенні поліції побив трьох поліцейських

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в адміністративному приміщенні Ланівецького відділення поліції.

Спочатку чоловік завдав кулаками ударів керівнику слідства, звинувативши його у непрофесіоналізмі, а згодом вчинив злісну непокору та завдав тілесні ушкодження ще двом правоохоронцям, які прийшли на допомогу своєму колезі.

У такий спосіб житель Ланівців висловив невдоволення ходом досудового розслідування кримінального правопорушення, розпочатого за фактом дорожньо-транспортної пригоди, де він визнаний як потерпілий.

Усім трьом правоохоронцям видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Нападника затримано в порядку статті 208 КПК.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції).

За даними правоохоронців, затриманий впродовж 2016 року сім разів притягувався до адміністративної відповідальності: двічі – за дрібне хуліганство, п’ять разів – за неправдиві виклик спецслужб.