На Тернопільщині ґвалтівника-рецедивіста засудили лише до 4,2 років тюрми

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв учора Чортківський районний суд.

Обвинувачений вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, вчинений щодо неповнолітньої та малолітньої потерпілих із погрозою їх вбити.

Останньою його жертвою стала жителька Заліщицького району.

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За фактом вчинення ним кримінального правопорушення було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із погрозою застосування фізичного насильства).

Під час судового розгляду кримінального провадження вину обвинуваченого доведено у повному обсязі.

Cуд погодився з позицією прокурора щодо міри покарання злочинцю. Вироком Чортківського районного суду Тернопільської області його засуджено до 4 років і 2 місяців позбавлення волі.