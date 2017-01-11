На Тернопільщині 13 січня відкриють туристичний сезон

Як повідомили УНІАН, новорічне дійство «Свято Маланки» розпочнеться о 17 годині.

Читайте такожНа тернополянина менш як за рік склали 24 адмінматеріали, а тепер вилучили автомобіль

Традиційно відбудеться карнавал та парад костюмованих героїв, який щороку у Горошовій збирає сотні туристів з різних куточків України.

Жителі села традиційно організовують шоу-програму, в якій з іронією відображають найзлободенніші події року, що минув. При цьому люди окрім костюмів виготовляють різноманітні рухому фігури на базі тракторів чи мотоблоків.

Карнавальне дійство триває до ночі, після чого журі визначає переможців.

Під час карнавалу також можна буде побачити традиційні для свята Меланки обряди.