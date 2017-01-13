На Тернопільщині 14 січня відбудеться парад Маланок

12:43, 13 січня 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині у Синькові Заліщицького району 14 січня відбудеться парад Маланок.

matiyko.io.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, розпочнеться захід об 11:00.

Окрім традиційного параду Маланок на святі «На гостини до Маланки» відбудеться виступ художніх колективів. 

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Також організатори дійства обіцяють ярмарки, виставку народних майстрів та умільців, виставку новорічних масок, кухню під відкритим небом.

Після нагородження найкращих учасників параду о 18:15 відбудеться палення дідуха та спільна коляда учасників свята. 

Парад Маланок у Синькові вже став традиційним і збирає гостей не лише з Тернопільської, а й сусідньої Чернівецької області. 

Маланка  — українське народне і церковне свято,вечір напередодні «старого» Нового року; новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів. У XXI сторіччі святкування Маланки, в автентичному вигляді, збереглося переважно у селах Галичини та Буковини.

Як відомо, на Тернопільщині 13 січня відкриють туристичний сезон.

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Теги: #Тернопіль#маланка