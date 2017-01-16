Тернополян засудили до 3 та 4 років тюрми за привезені із АТО кулемет та РПГ

15:00, 16 січня 2017
Тернопіль
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Тернополян, в яких вдома виявили привезені з АТО кулемет та РПГ,  засудили до 3 та 4 років тюрми.

Чоловіки брали участь в АТО 2 роки тому / army.lv

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв наприкінці минулого тижня Тернопільський міськрайонний суд.

Було встановлено, що двоє громадян, один з яких раніше судимий за хуліганство, зберігали за своїм тимчасовим місцем проживання у Тернополі ручний кулемет конструкції Калашникова, реактивну протитанкову гранату та 91 патрон.

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За даними правоохоронців, зброю чоловіки привезли зі сходу України, де брали участь в АТО 2 роки тому.

За незконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами суд визначив їм покарання у виді 4 та 3 років позбавлення волі.

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Теги: #АТО#зброя