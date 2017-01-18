На Тернопільщині у 2017 році вдвічі збільшили фінансування проектів патріотичного виховання молоді – до 350 тис грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив начальник управління у справах сім’ї і молоді ОДА Ігор Чорний під час засідання обласної координаційної ради з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

За його даними, на фінансування проектів національно-патріотичного виховання у цьогорічному бюджеті передбачено 250 тис грн. Крім того, ще 100 тис грн спрямуються на підтримку проектів молодіжних організацій іншого спрямування. Натомість торік було виділено 175 тис грн на фінансування усіх проектів загалом .

«Подавайте свої проекти на участь у конкурсі. Прийом документів триватиме до 3 лютого включно», – звернувся Чорний до представників молодіжних організацій.

Заступник голови ОДА Юрій Юрик повідомив, що планується конкурс щодо створення військово-патріотичних роликів, кращі з яких будуть відзначені й профінансовані. Відтак запропонував молоді уже готувати до даного конкурсу.

«Ініціативи молоді потрібні чи не у кожній сфері діяльності. За допомогою молодіжних проектів ми доносимо позицію області до районів та сіл», — зазначив Юрик.

Також присутні підвели підсумки реалізації заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 2016 році. Серед них відзначили всеукраїнську акцію «Маки пам’яті», де зібрали кошти для потреб воїнів АТО. А також змагання «Сокіл» та «Джура», на всіх етапах яких в загальній кількості взяли участь близько 6 тис учнів.