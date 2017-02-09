На Тернопільщині голова РДА підробляв документи, аби навчатись за бюджетні гроші

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, встановлено, що у вересні 2011 року, перебуваючи на посаді заступника міського голови райцентру, зловмисник був зарахований слухачем Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на заочну форму навчання. У червні 2012 року його було звільнено із займаної посади за угодою сторін, що виключало можливість подальшого навчання за держзамовленням, однак посадовець продовжував здобувати освіту за державні кошти.

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Перед початком кожного семестру махінатор подавав у навчальний заклад підроблені довідки з місця роботи, які нібито підтверджували його перебування на посаді заступника міського голови, при цьому коштів за навчання не сплачував.

За матеріалами СБУ прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.