На Тернопільщину привезуть одну з найстаріших ікон з особистої захристії Папи Римського

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, спочатку ікона з 12 по 15 лютого ікона перебуватиме у Марійському духовному центрі в Зарваниці, а з 16 по 22 лютого – в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.

Ікона зберігається при особливих умовах у Ватикані та втретє за всю історію покине Папську захристію.

Зважаючи на велику духовну цінність реліквії, біля неї буде організовано цілодобову охорону.

З метою посилення заходів пожежної безпеки під час перебування Нерукотворного Образу на Тернопільщині, фахівці Управління ДСНС України у Тернопільській області провели навчання з пожежної безпеки для церковнослужителів та семінаристів, яким доручено супроводжувати та оберігати святиню під час її перебування на Тернопільщині.

Довідка УНІАН. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя, зображена в чудесний спосіб нелюдською рукою. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів.

Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекладі означає «обрус».

Історія Нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Згідно одного з них, праведна Вероніка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги і на полотні залишився образ. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Реліквія є найстарішим зображення обличчя Ісуса Христа. Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію віднайшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едеси. У Римі у 1870 році Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскільки на той момент італійський полководець Гарібальді вже нападав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.