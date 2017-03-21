На Тернопільщині у січні-лютому обсяги військового збору зросли на 37,5%

У січні-лютому від платників податків Тернопільщини надійшло до бюджету 24,2 млн грн військового збору.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, це становить 118,1% прогнозного показника, додатково надійшло 3,7 млн грн.

Порівняно з січнем-лютим 2016 рокунадходження військового збору зросли на 37,5% або на 6,6 млн грн.

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Серед основних чинників позитивної динаміки сплати військового збору – зростання фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відомо, військовий збір сплачується з легальних доходів, інформують у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Довідка УНІАН. Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами.

Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та низку інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.