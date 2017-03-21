У Тернополі грабіжники побили пенсіонера і викрали з його дому понад 600 тисяч гривень

У Тернополі грабіжники, побивши чоловіка, викрали з його дому понад 600 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 18 березня до Теребовлянського відділу поліції звернувся пенсіонер.

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Чоловік повідомив, що близько 21 год до приміщення його житлового будинку проникло троє невідомих, нанесли йому один удар в область голови, зв'язали та обікрали.

За інформацією потерпілого, злодії зі сховку викрали 594 тис. гривень та дві тисячі доларів США. Після цього невідомі покинули помешкання пенсіонера.

Правоохоронці припускають, що до будинку невідомі проникли, віджавши металопластикове вікно.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження.

В соцмережах судді повідомляють, що напад було здійснено на екс-голову Теребовлянського районного суду Івана Бойка.