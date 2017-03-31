На Тернопільщині затримали 3 чоловіків, які вчинили розбій і вкрали 5 тисяч доларів

На Тернопільщині затримали 3 чоловіків, які вчинили розбій і вкрали 5 тис. доларів. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, учора 30 березня 2017 року до працівників Нацполіції звернулась тернополянка із заявою про напад на неї та чоловіка, з яким вони перебували у власному авто, невідомих осіб у масках.

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За словами потерпілої, до припаркованого нею автомобіля підійшли двоє невідомих осіб у масках та, погрожуючи пістолетом, вирвали у неї з рук сумку, в якій було 5 тис. доларів США. Після цього зловмисники втекли з місця події на автомобілі «Mercedes-Benz Vito», в якому виявився за кермом був ще один співучасник злочину.

Потерпіла разом із чоловіком спробували наздогнати їх на своєму авто. Нападники відірвались від переслідування та заблукали у одному із сіл Тернопільського району, де покинули «Mercedes-Benz Vito» .

Правоохоронці відшукали покинутий автомобіль у смт. В.Бірки Тернопільського району і невдовзі затримали трьох підозрюваних. У скоєнні злочину підозрюються 3 жителів Тернопільщини.

На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 КК України (розбій).