У Тернополі екс-начальника поліції піймали нетверезим за кермом

У Тернополі нетверезим за кермом затримали екс-начальника обласного управління поліції.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, о 1год 45хв 26 березня на вул. Шпитальній патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat, який порушив п11.5 ПДР (рух в лівій смузі при вільній правій).

При перевірці документів у водія патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідчування він відмовився.

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Правопорушнику патрульні поліцейські винесли постанову за ч.2 ст.122(порушення ПДР) та склали протокол за ст.130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).

Вилучено посвідчення водія.

За повідомленням місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля перебував екс-начальник обласного управління поліції Василь Облещук.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у Тернополі нетверезим за кермом затримали екс-начальника поліції міста Олега Турлая.