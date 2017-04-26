На Тернопільщині розмір середньої зарплати зріс на 51%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, середня зарплата в області складає 4 тис. 716 грн.

«Це на 51,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як результат маємо високі надходження до місцевих бюджетів. Майже 0,5 млрд грн бюджетних коштів зараз розміщено на депозитних рахунках. Дехто хоче кошти там лишити і отримувати доходи у вигляді відсотків. Але закликаю громади раціонально використати отриманий фінансовий ресурс. Він має бути вкладений у економіку і в розвиток», – наголосив Барна.