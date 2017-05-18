Громадськість Тернополя підтримала звернення журналістів до мера із закликом не зводити наклепи на опонентів

Звернення журналістів до міського голови Тернополя Сергія Надала, в якому його закликали припинити зводити наклепи на опонентів, підтримала громадськість міста.

Як передає кореспондент УНІАН, після публікації відкритого звернення в ЗМІ та соцмережах, під ним почали підписуватися представники громадськості: волонтери, правозахисники, письменники, педагоги, підприємці, інші журналісти. Зокрема, до звернення долучилися ГО «Рада бізнесу Тернопілля», до якої входять 29 підприємців та власники середнього і великого бізнесу, керівники «Автомайдану», ГО «Майдан Тернопіль», «ДемАльянс Тернопільщини», ГО «Тернопільська правозахисна група».

Читайте такожКоманда мера Тернополя опинилася в епіцентрі чергового скандалу

Загалом звернення підписали уже близько ста місцевих журналістів та представників громадськості. Його масово поширюють у соцмережах.

У свою чергу на сайті міської ради розміщено офіційну відповідь.

«Офіційна інформація про роботу міського голови Тернополя, Тернопільської міської ради, виконавчих органів та органу місцевого самоврядування в цілому, здійснюється через офіційний веб-сайт міської радиhttp://rada.te.ua/.

Діяльність Тернопільської міської ради, її виконавчих органів базується на взаємодії з громадянами, їхніми об'єднаннями, юридичними особами при формуванні і реалізації завдань місцевого самоврядування, доступу до повної, об'єктивної, достовірної інформації про їх діяльність. В процесі реалізації інформаційної політики усі процеси є відкритими, що в свою чергу дає можливість реально оцінити стан речей та зробити відповідні висновки.

Всебічне і об'єктивне висвітлення діяльності представницького органу територіальної громади міста Тернополя засобами масової інформації, порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні міської ради та інформації, що становить суспільний інтерес відбувається виключно в порядку та у спосіб, що визначає законодавство про інформацію (Закони України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,«Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», інші)», – сказано у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, учора журналісти Тернополі оприлюднили відкрите звернення журналістів до міського голови Тернополя і закликали його припинити маніпулювати громадською думкою та поширювати наклепницьку інформацію про опонентів.

Зумовлене звернення тим, що останнім часом у місцевих ЗМІ регулярно з’являються публікації замовного характеру із неправдивою інформацією про опонентів мера, які виступають проти земельних чи інших оборудок. При цьому дані статті формують у свідомих тернополян негативну думку про журналістів, оскільки люди розуміють, що ЗМІ поширюють відверту брехню.

Відтак журналісти закликали Надала припинити маніпуляції.