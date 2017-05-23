На Тернопільщині посадовці сільради підробили рішення сесії про виділення землі
12:48, 23 травня 2017Тернопіль
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Службові особи сільради у 2012 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування
Незаконно виділили землю загальною площею 4 гектари / Фото УНІАН
У Тернопільській області посадовці однієї з сільських рад Козівського району підробили рішення сесій щодо виділення земельних ділянок фізичним особам.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, службові особи сільради у 2012 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування, які надалі стали підставою для отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 4 гектари.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).
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