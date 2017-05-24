На Тернопільщині виявили схованку з гранатами (фото)

09:30, 24 травня 2017
Тернопіль
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Боєприпаси  випадково знайшов місцевий мешканець.

Вибухотехніки вилучили зі схованки дві ручні осколкові гранати Ф-1, одну гранату РГД-5 та запали до них / Фото УНІАН

У Тернопільській області виявили схованку з гранатами.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, боєприпаси знаходилися поблизу автомобільного шляху міжнародного значення Доманове - Порубне, на межі Збаразького та Тернопільського районів. Тайник був облаштований біля підніжжя в’їзного знаку «Збаразький район».

Схованка з боєприпасами / Фото УНІАН

Про боєприпаси на «гарячу» лінію Управління СБУ вчора повідомив місцевий мешканець, який знайшов їх випадково.

Вибухотехніки вилучили зі схованки дві ручні осколкові гранати Ф-1, одну гранату РГД-5 та запали до них.

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Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тайник був облаштований біля підніжжя в’їзного знаку

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.

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Теги: #схованка боєприпасів#схованка з гранатами