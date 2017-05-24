На Тернопільщині виявили схованку з гранатами (фото)

У Тернопільській області виявили схованку з гранатами.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, боєприпаси знаходилися поблизу автомобільного шляху міжнародного значення Доманове - Порубне, на межі Збаразького та Тернопільського районів. Тайник був облаштований біля підніжжя в’їзного знаку «Збаразький район».

Про боєприпаси на «гарячу» лінію Управління СБУ вчора повідомив місцевий мешканець, який знайшов їх випадково.

Вибухотехніки вилучили зі схованки дві ручні осколкові гранати Ф-1, одну гранату РГД-5 та запали до них.

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Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.