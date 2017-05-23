У Харкові поліцейські під час погоні за порушником врізалися у легковик (фото)

У вівторок, 23 травня, Toyota Prius патрульної служби поліції Харкова під час погоні за порушником зіткнулася на перетині вулиці Конєва та Нетеченській набережній з автомобілем ВАЗ. Про це з посиланням на правоохоронців повідомили в співтоваристві Харків City в Facebook.

Причини ДТП у поліції не уточнили, зазначивши лише, що їх екіпаж, переслідуючи автомобіль Renault, який раніше грубо порушив правила дорожнього руху, їхав з включеними проблисковими маячками.

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У той же час, за словами очевидців, поліцейські рухалися по зустрічній смузі, а спецсигнали включили за кілька секунд до аварії.

Раніше повідомлялося, що в Києві очевидці зафіксували поліцейську погоню за викраденою маршруткою.