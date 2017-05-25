Стосовно головлікаря з Тернопільщини розпочали кримінальне провадження через неподання е-декларації
15:45, 25 травня 2017Тернопіль
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Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 2 років
Він не подав декларацію за 2016 рік / фото dpsu.gov.ua
Прокуратура Тернопільської області розпочала кримінальне провадження стосовно головного лікаря комунального закладу охорони здоров‘я за ознаками корупції.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, посадовець проігнорував вимоги норм Закону України «Про запобігання корупції» та не подав декларацію за 2016 рік.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 366-1 КК України.
Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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