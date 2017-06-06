На Тернопільщині водій буса збив на смерть велосипедиста (фото)

На об’їзній дорозі Кременця водій мікроавтобуса «Mercedes-Benz Vito» збив велосипедиста.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, ДТП сталася 5 червня.

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За словами свідків автопригоди, а також як свідчить відео з камери спостереження, велосипедист їхав попереду буса. Навпроти власного будинку він різко звернув наліво, не переконавшись у безпечності такого маневру. Водій буса не встиг загальмувати і збив велосипедиста. Внаслідок удару чоловік 1985 року народження загинув на місці.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП на Тернопільщині загинув чоловік.