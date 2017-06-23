Тернопільська ОДА ініціює включення печери Вертеба до попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні з цього приводу за участі голови Тернопільської ОДА Степана Барни відбулася нарада з представниками робочої групи, яка працює над даним питанням.

Під час наради її учасники зазначили, що унікальність печери полягає в тому, що у ній знаходяться три верстви енеолітичної культури Кукутень-Трипілля, носії якої проживали на теренах сучасних Румунії, Молдови та України. Саме тому печеру пропонують включити до попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У зв’язку із великою кількістю археологічних знахідок і унікальністю самого природного об'єкта, у 2004 році в печері створено перший в Україні підземний музей трипільської культури, який є відділом Борщівського краєзнавчого музею.

Барна зазначив, що в обласній адміністрації передбачено комплекс заходів не лише щодо популяризації печери Вертеба, а й щодо інших пам’яток культурної спадщини.

«Маємо у планах також відновити фестиваль «Трипільське коло», зробити до печери дорогу. Будемо працювати над цим проектом. Готові й надалі брати участь у всіх проектах, які можуть бути потенційно пов’язані з популяризацією печери «Вертеба» та трипільської культури», – сказав Барна.

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Довідка УНІАН. Карстова печера Вертеба знаходиться за 1,5 км від села Більче-Золоте Борщівського району.

Довжина дослідженого лабіринту печери у відкладеннях гіпсу – 8 км. Екскурсійний маршрут, прокладений залами та коридорами печери, має довжину 1 км. Для більш підготовлених відвідувачів створений спортивний спелеомаршрут.

Колекція матеріалів, найдених у Вертебі, зберігається тепер у Краківському археологічному музеї. Вона налічує понад 35 тис. фрагментів кераміки, понад 300 цілих посудин, близько 120 цілих і фрагментованих антропоморфних і зооморфних глиняних фігурок, понад 60 інших виробів з глини (пряслиця, грузила), близько 200 виробів з кості і рогу, 300 виробів з кременю і каменю, а також кілька прикрас з кості і мушлі.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині на симпозіумі виготовлять скульптури для Марійського духовного центру.