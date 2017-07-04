На Тернопільщині затримали 46-річного чоловіка, який викрав іномарку в односельця

Відкрито кримінальне провадження / Wikipedia

На Тернопільщині затримали 46-річного чоловіка, який викрав автомобіль в односельця.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських звернувся 58-річний працівник АЗС і повідомив, що з території заправки невідома особа викрала його автомобіль «Форд». Потерпілий зізнався, що машину залишив відчиненою з ключами у замку запалювання.

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Оперативними заходами поліцейські розшукали крадений транспортний засіб.

Виявилося, що вкрав його 46-річний житель села Бедриківці, на якому доїхав до Заліщиків, де його зупинила поліція. Чоловік переконував, що автомобіль його, а коли правоохоронці попросили показати документи намагався втекти.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 КК (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як повідомляв УНІАН, поблизу Харкова зловмисники підірвали банкомат і викрали понад 430 тисяч гривень.