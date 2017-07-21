На Тернопільщині втонув перехожий, який кинувся рятувати неповнолітнього. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 20 липня о 20.40 у Чорткові.

За даними рятувальників, у Сереті під час купання почав тонути неповнолітній місцевий житель. Побачивши це, йому на допомогу кинувся випадковий перехожий, який за декілька хвилин зник під водою.

Біля місця події перебував працівник Чортківської рятувально-водолазної станції, який, почувши крики, кинувся у воду та витягнув на берег хлопчика, котрий був при свідомості, проте дуже виснажений і переляканий.

Чоловіка, який кинувся першим на допомогу, врятувати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, учора на Тернопільщині втонула 12-річна дівчинка.