В Україні після початку війни на сході кількість туристів зменшилася удвічі

В Україні після початку війни кількість туристів зменшилася удвічі.

Про це сьогодні на засіданні Ради туристичних міст та регіонів, яке проходить у Збаразькому замку на Тернопільщині, повідомив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Михайло Тітарчук.

«У 2014 році у нас було 24 млн туристів. Після воєнних дій на сході та тимчасової втрати Криму кількість туристів впала до 13 млн», – сказав Тітарчук.

Водночас він зауважив, що в України є чималий туристичний потенціал, тому туризм уряд визначив як один із пріоритетів.

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«Цього року вперше на промоцію в бюджеті закладено кошти. Небагато, 30 млн грн, це орієнтовно мільйон євро. Для прикладу в Грузії на промоцію закладено 50 млн. євро, бо такі вкладення згодом дають мільярдну віддачу. Ми хочемо розвивати туризм, бо це не лише готелі, це і дороги ,і аеропорти. А відповідно – робочі місця. Під час Євробачення ми показали, що в нас безпечно, що ми гостинні, тепер потрібно рухатися далі», – наголосив Тітарчук.

Водночас він відзначив успіхи Тернопільщини в розвитку туристичної галузі.

«Я проїхав до Збаража по нормальній дорозі. Раніше цього не було, бо 25 років нічого не робилося. Якщо турист може доїхати – це дуже важливо. Дуже добре, що на Тернопільщині є спільне бачення в облради та облдержадміністрації, бо дуже багато залежить від місцевої влади. І саме органи місцевого самоврядування повинні визначатися, до яких об’єктів насамперед прокласти дорогу. Якщо громада має на своїй території замок – то насамперед повинна зробити все для того, щоб туристи до нього могли доїхати. Далі дбати про інфраструктуру, про готелі, про обслуговування туристів, бо все це – кошти для громади», – відзначив Тітарчук.

Директор департаменту туризму і курортів Мінекономрозвитку України Іван Ліптуга додав, що дуже важливо як областям, там і окремим громадам дбати про промоцію та брендування.

«Кожна область в Україні має чимало родзинок і місцеві думають, що всі про це знають, бо вони тут народилися. Але насправді це не так. Скажімо, не всі знають, що на Тернопільщині – найбільше середньовічних замків, інформацію про свої принади треба доносити. Приклад успішного брендування – комплекс «Буковель», в аналогічний спосіб необхідно популяризувати свої принади усім областям», – підкреслив Ліптуга.