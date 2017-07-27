На Тернопільщині на 100 найцікавіших туристичних об’єктах встановлять QR-коди з короткою інформацією про них. Як повідомив УНІАН головний спеціаліст відділу туризму ТОДА Ростислав Яцків, завдяки табличкам з кодами туристи навіть за відсутності інтернету з допомогою смартфонів зможуть одразу отримати коротку інформацію про об’єкт.

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В правому нижньому куті таблиць розміщено ще один QR-код, завдяки якому за наявності інтернету уже з’явиться більше інформації та фотографії. Інформація надається двома мовами: українською та англійською.

«Для початку ми обрали 100 об’єктів, які найпопулярніші серед туристів. Це церкви, замки, печери. Рейтинг об’єктів склали на онові даних туристичних агенцій та екскурсоводів», – зазначив Яцків.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі заклали символічну капсулу на місці будівництва "Водної арени Тернопіль".