На Тернопільщині затримали водія, який смертельно травмував велосипедиста і втік з місця ДТП. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ 21112 сталася учора 6 серпня близько 11.40 на автодорозі «Ланівці-Теофіполь», неподалік райцентру. Про аварію поліцейським повідомив місцевий житель.

За попередніми даними, водій легковика рухався в попутному напрямку на великій швидкості, не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, що рухався узбіччям. Від отриманих травм 47-річний ланівчанин помер в районній лікарні.

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Водій автомобіля з місця події втік. У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що за кермом перебував 55-річний мешканець Ланівців. Чоловік у скоєному зізнався. Його затримано в порядку статті 208 КПК України.

У водія відібрано взірці крові для експертизи на стан алкогольного сп'яніння. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб. За даними слідчих, 20-річний тернополянин, їдучи автомобілем ВАЗ-2107 дорогою «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка» в бік Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем MERCEDES-Benz Sprinter.