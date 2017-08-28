Сьогодні Тернопіль святкує День міста. Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися архієрейським богослужінням у церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

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В рамках святкування 477-ої річниці також відбудеться відкриття виставки Володимира Крісака «Макети церков» та замків Тернопілля, етновиставка робіт декоративно-ужиткового мистецтв позашкільних закладів міста, встановлення рекорду Тернополі з посткроссінгу, концерт Муніципального Галицького камерного оркестру.

Також, упродовж дня всі бажаючі зможуть відвідати екскурсію підземеллям Тернопільського замку.