Сьогодні Тернопіль святкує День міста

10:56, 28 серпня 2017
Тернопіль
22 0

Окрім іншого, упродовж дня всі бажаючі зможуть відвідати екскурсію підземеллям Тернопільського замку.

Тернопіль святкує День міста / wikimedia.org

Сьогодні Тернопіль святкує День міста. Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися архієрейським богослужінням у церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

Читайте такожЗ Тернополя планують запустити авіарейс до Києва (відео)

В рамках святкування 477-ої річниці також відбудеться відкриття виставки Володимира Крісака «Макети церков» та замків Тернопілля, етновиставка робіт декоративно-ужиткового мистецтв позашкільних закладів міста, встановлення рекорду Тернополі з посткроссінгу, концерт Муніципального Галицького камерного оркестру.

Також, упродовж дня всі бажаючі зможуть відвідати екскурсію підземеллям Тернопільського замку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль#День міста#день Тернополя