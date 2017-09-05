У центрі Тернополя виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни

16:45, 05 вересня 2017
Тернопіль
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У центрі Тернополя на бульварі Шевченка виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Боєприпас є артилерійським снарядом калібром 76 часів Другої світової війни / фото ДСНС в Тернопільській області

У центрі Тернополя на бул. Шевченка виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 5 вересня до оперативно-диспетчерської  служби Управління надійшло поблизу пам'ятника Соломії Крушельницькій знайдено вибухонебезпечний предмет.

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На місце події оперативно направили фахівців групи піротехнічих робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС України у Тернопільській області.

По прибуттю встановили, що даний боєприпас є артилерійським снарядом калібром 76 часів Другої світової війни.

Небезпечну знахідку вилучено, перевезено до безпечного місця, де її знищать шляхом контрольованого підриву.

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