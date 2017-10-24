Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно терориста "ЛНР"

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно учасника терористичної організації «ЛНР». Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що уродженець Луганщини з червня 2015 року по серпень 2017 року перебував у складі терористичної групи «Брянка СССР», що входить до так званого силового «ЛНР».

Як один з керівників даної терористичної групи, він виконував обов‘язки із забезпечення її учасників необхідними засобами і знаряддями скоєння злочинів, транспортними засобами, боєкомплектом, обмундируванням, зокрема, касками, бронежилетами тощо, з метою створення умов для підготовки і здійснення терористичних актів у Луганській області, збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанню виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції.

Неодноразово приймав безпосередню участь у збройному спротиві та веденні бойових дій проти українського війська на лінії розмежування, у тому числі поблизу залізничної станції «Мар’ївка».

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області її оголошено у розшук та здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Оскільки чоловік перебуває на окупованій території, його судитимуть заочно.

Максимальне покарання, передбачене санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України – 15 років позбавлення волі.