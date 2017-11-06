Прокуратура відкрила справу через незаконну закупівлю торфу для котелень КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через незаконну закупівлю торфу для незаконно переведених на торф котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в дописі у Фейсбуці нардепа Віталія Купрія, в якому він розмістив відповідь на своє звернення за підписом прокурора області В’ячеслава Перча.

В прокуратурі підтвердили, що Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

За даними Купрія, у зв’язку із закупівлею торфу для котелень, які дозвільні служби заборонили вводити в експлуатацію через відсутність висновків експертів та екологічних експертиз, громада міста втратила 28 млн грн.

«Згідно з наявними накладними «Тернопільміськтеплокомуненерго» закуповувало торф за ціною 2100 гривень за тонну з ПДВ. Хоча Державний концерн «Укрторф» і Державне підприємство «Волиньторф» (Волинської області) пропонує ціну 768 гривень за тонну. Таким чином, загалом за торф було сплачено: 21 549,9 тонн * 2100 грн. = 45 254 790 гривень. Це свідчить про те, що тернопільська влада вкрала в громади приблизно 28 мільйонів гривень!», – написав Купрій.

Він також нагадав, що роботи з реконструкції 7 котелень проводяться з грубим порушенням норм екологічного та містобудівного законодавства.

Як повідомляв УНІАН наразі поліція розслідує кримінальне провадження за ст. 358 ч1. ККУ (підроблення документів) з приводу переобладнання котельні на вул. Київській.

Громадські активісти неодноразово проводили акції протесту, а на громадських слуханнях 24 вересня більшість присутніх висловилася проти переведення котелень на торф, оскільки це може мати згубні наслідки для здоров’я жителів міста.