Тернопільщина увійшла в трійку лідерів за кількістю домогосподарств, які встановили сонячні електростанції. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у Тернопільській області вже понад 180 родин споживають «чисту» електроенергію і заробляють на цьому додаткові кошти.

За даними Держенергоефективності, лідером за кількістю домогосподарств, які встановили сонячні електростанції, є Київська область. Там споживають електроенергію з енергії сонця понад 400 приватних домогосподарств. Друге місце в рейтингу займає Дніпропетровщина, де 236 сімей встановили сонячні панелі. Замикає трійку Тернопільська обалсть.

У прес-служба ,ТОДА зазначають, що встановити сонячні електробатареї не лише енергозаощадливо, а ще й фінансово вигідно, адже родини, які встановили сонячні панелі, стають менш енергозалежними, заощаджують сімейний бюджет. При цьому ще й отримують прибуток, продаючи електроенергію місцевим обленерго по «зеленому» тарифу, прив’язаному до курсу євро до 2030 року, який нині становить 5,62 грн за кіловат/год.

Щоб продавати електроенергію достатньо написати заяву в обленерго та встановити лічильник. Гроші щомісяця перераховуватимуть на банківську картку. Єдине обмеження – потужність. Приватна електростанція може мати потужність не більше, ніж 30 кіловат.