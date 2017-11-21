За 10 місяців Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 1 млрд 18 млн грн. Як повідомила УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з січнем-жовтнем минулого року надходження зросли на 288 млн грн або 39%.

Це дає можливість ДФС виконати свої зобов’язання по фінансуванню ремонту та реконструкції дорожньої інфраструктури. У рамках експерименту за результатами роботи Тернопільської митниці ДФС у жовтні 2017 року очікується зарахування 2,5 млн грн до спеціального фонду Тернопільського обласного бюджету для фінансового забезпечення будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування. Загальна сума за 10 місяців становитиме 73,2 млн грн.

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 871,9 млн грн (приріст до минулого року склав 210,4 млн грн або 32%). Також сплачено 114 млн грн мита (+54,5 млн грн), 29,5 млн грн акцизного податку (+22,3 млн грн або в чотири рази більше), 2,3 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів (+0,6 млн грн або 35%).

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі, сідельні тягачі та трактори колісні, машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, причепи та напівпричепи для перевезення вантажів, свіжоморожена риба.