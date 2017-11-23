У Тернополі відбувся ювілейний ХХV-ий Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла з вільної боротьби (фото)

У Тернополі відбувся ювілейний ХХV-ий Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2000-2010 років народження. Як повідомили УНІАН організатори змагань, участь у турнірі взяли найсильніші борці України, Польщі, Молдови, Білорусі та Угорщини, а також юні спортсмени з Нігерії.

Загалом за перемогу боролися 250 учасників.

Серед борців з Тернопільщини призерами турніру стали Павло Ільницький (26 кг, ІІ місце, Тернопіль), Тарас Драбюк (29 кг, ІІІ місце, Тернопіль), Михайло Хомутов (35 кг, ІІІ місце, Теребовля), Віктор Юрков Віктор (38 кг, ІІІ місце, Тернопіль), Юрій Беліченко (47 кг, ІІ місце, Тернопіль), Андрій Антонюк (54 кг, ІІ місце, Борщів), Богдан Подолянюк (76 кг, ІІІ місце, Тернопіль), Юрій Чорний (76 кг, І місце, Теребовля), Назар Пиріг (85 кг, ІІІ місце, Тернопіль).

Серед дівчат у ваговій категорії до 24 кг чемпіонкою змагань стала Надія Шимків, друге місце здобула Олександра Черевака, а третьою у цій ваговій категорії стала також тернополянка Вікторія Радзюк.

У ваговій категорії до 34 кг срібною призеркою стала Вероніка Кондратенко, а її молодша сестра Катерина Кондратенко виборола ІІІ місце у ваговій до 36 кгю. Також бронзовою призеркою турніру стала тернополянка Аліна Сивак (в.к.46 кг).

У ваговій категорії до 49 кг друге місце здобула тернополянка Катерина Вовк, а третьою стала теж учениця тернопільської школи боротьби Юлія Данчак. А у ваговій категорії серед дівчат до 52 кілограмів срібло виборола Богдана Малищик з Тернополя.

Номінаційний комітет кращим борцем турніру обрав Марку Лаврентія з Молдови, приз за кращу техніу отримав Чекмак Андрій з Кельминців Чернівецької області, «За волю до перемоги» був нагороджений Даніель Будика з Польщі, кращим тренером турніру визнали Сергія Гузіна із Запоріжжя, а кращим суддею турніру став Андрій Троць зі Львова.

Організатори турніру Спортивний клуб ім. Б. Сцібайла «ГалТер’S», Тернопільський обласний осередок Асоціації спортивної боротьби, Тернопільська обласна федерація вільної боротьби, Управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації та Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради висловили подяку генеральному спонсору турніру – керівнику фермерського господарства «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Герою України Петру Гадзу.