У січні-жовтні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій збільшилась на 38,5% до 253 тис. 955 господарств

У січні-жовтні 2017 року на Тернопільщині порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів субсидій збільшилась на 38,5% до 253 тис. 955 господарств. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, У міських поселеннях субсидії призначено 121 тис. 716 домогосподарствам, у сільській місцевості – 132 тис. 239.

У жовтні 2017 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 61,5% від загальної кількості домогосподарств області, що на 9%. більше, ніж у жовтні 2016 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 28,2% – домогосподарства з однієї особи, 24,3% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні 2017 року становила 122,426 млн грн, що на 36,4% менше відповідного показника в січні-жовтні 2016року. З неї в міських поселеннях – 60,426 млн. грн, у сільській місцевості – 62 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в жовтні 2017 році зменшився порівняно з жовтнем 2016 року у 3,4 раза (на 848,8 грн) і становив 354,5 грн.

Загалом у січні-жовтні за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 232 тс. 404 домогосподарства, що на 35,6% більше, ніж у січні-жовтні 2016 року. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 34,7%.