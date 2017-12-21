У Тернополі під час бійки затримали чоловіка, який вже перебував у розшуку
11:17, 21 грудня 2017Тернопіль
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До правоохоронців надійшла інформацію про групу осіб, яка затіяла бійку на вул. Чалдаєва.
Патрульні доставили громадянина до відділку поліції / фото УНІАН
У Тернополі під час бійки затримали чоловіка, який вже перебував у розшуку.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліціїі Тернополя, до правоохоронців надійшла інформацію про групу осіб, яка затіяла бійку на вул. Чалдаєва.
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Оперативно прибувши на виклик, патрульні підійшли, щоб встановити особи чоловіків. При перевірці по базі даних патрульні з’ясували, що один з присутніх – 37-річний чоловік – перебуває у розшуку Підволочиським відділом поліції за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).
Патрульні доставили громадянина до відділку поліції та передали слідчому.
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