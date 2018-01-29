За інформацією прокуратури, збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 300 тисяч гривень.

На Тернопільщині через недопрацювання підрядника школа залишилась з неперекритим дахом.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що службовці будівельної фірми упродовж вересня-грудня 2017 року здійснили розтрату коштів державного бюджету України, виділених на проведення реконструкції будівлі школи ЗОШ І-ІІІ ступенів в одному із сіл Бучацького району Тернопільської області.

Відповідно до запланованих робіт з облаштування даху над частиною школи, перекриття мало б відбутися до кінця грудня 2017 року, однак досі дах над частиною будівлі не перекритий. Збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 300 тис. грн.

Злочин викрито спільно працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Теребовлянською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) стосовно службових осіб однієї з підрядних будівельних організацій, що у Бучацькому районі Тернопільської області.