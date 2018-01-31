На Тернопільщині перекинулася вантажівка: троє осіб госпіталізовано (фото)
15:27, 31 січня 2018Тернопіль
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Що стало причиною автопригоди наразі з’ясовують, оскільки слідів гальмування на дорозі нема.
Було госпіталізовано водія і його двох пасажирів / фото Досье 102
На Тернопільщині перекинулася вантажівка, троє осіб госпіталізовано.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортної пригода сталася сьогодні близьк 10 год в Теребовлянському районі між селами Кровінка та смт. Дружба на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.
Перекинувся вантажний автомобіль марки MAN. Що стало причиною автопригоди наразі з’ясовують, оскільки слідів гальмування на дорозі нема. Автомобіль з’їхав у кювет та врізався в дерево.
Було госпіталізовано водія і його двох пасажирів.
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