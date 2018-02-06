У Тернополі невідомі викрадають з автомобілів відеореєстратори
10:40, 06 лютого 2018Тернопіль
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Останніми днями вже 6 жителів Тернополя звернулися до поліції і повідомили, що невідомі особи пошкодили їхні іномарки.
фото УНІАН
У Тернополі невідомі викрадають з автомобілів відеореєстратори.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, останніми днями вже 6 жителів Тернополя звернулися до працівників Тернопільського відділу поліції і повідомили, що невідомі особи пошкодили їх іномарки.
В усіх випадках було викрадено відеореєстатори.
Відомості про події внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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