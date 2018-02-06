Останніми днями вже 6 жителів Тернополя звернулися до поліції і повідомили, що невідомі особи пошкодили їхні іномарки.

У Тернополі невідомі викрадають з автомобілів відеореєстратори.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, останніми днями вже 6 жителів Тернополя звернулися до працівників Тернопільського відділу поліції і повідомили, що невідомі особи пошкодили їх іномарки.

В усіх випадках було викрадено відеореєстатори.

Відомості про події внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.