За кошти субвенції в області найбільше реалізовано проектів щодо ремонту та реконструкції об'єктів освіти – 64 проекти на суму майже 42 млн грн.

У 2017 року громади Тернопільщини реалізували 202 проекти та освоїли понад 112 млн грн – 97,45% від наданих коштів.

Як повідомили УНІАН начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко, за кошти субвенції в області найбільше реалізовано проектів щодо ремонту та реконструкції об'єктів освіти – 64 проекти на суму майже 42 млн грн.

Також лідируючі позиції зайняли проекти з ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури (37 проектів на суму майже 21 млн грн) та закупівлі спеціалізованих транспортних засобів та обладнання (31 проект на суму близько 19 млн грн).

«Державна фінансова підтримка об'єднаних територіальних громад, яка визначена Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», продовжиться й у поточному році. На 2018 рік у державному бюджеті на цей напрям передбачено 1,9 млрд грн, з яких близько 100 млн грн надійде для потреб 40 громад нашої області», – зазначив Харченко.

За його словами, громади самостійно вирішуватимуть, на які проекти витрачати кошти, залежно від власних потреб та за погодженням головного розпорядника коштів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

«Роль об’єднаних територіальних громад у забезпеченні інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території стала ключовою. Саме тому мета реформи децентралізації – це створення сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. Протягом 2015-2016 років держава спрямовувала значний фінансовий ресурс на розвиток територіальних громад. У 2017 році 36 ОТГ області отримали понад 115 млн грн субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури громад. За ці кошти вони могли створити, модернізувати інфраструктурні об’єкти, а також побудувати, реконструювати та відремонтувати об’єкти, що належать до комунальної форми власності. Цьогоріч ці процеси продовжаться», – сказав Харченко.