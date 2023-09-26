Крім яскравих осінніх фарб, багато європейських напрямків пропонують туристам помилуватися багатовіковими замками і затишними містечками.

Туристи люблять відвідувати красиві та фотогенічні місця в будь-яку пору року, тому при виборі місця для відпочинку восени чималу роль відіграють кольори. Адже виходячи на вулицю і бачачи навколо яскраві жовті та червоні тони, меланхолійний настрій під кінець року відразу ж піднімається.

При цьому в багатьох європейських напрямках осінні кольори доповнюються багатовіковими замками, старовинними будівлями і затишними містечками. Ще однією великою перевагою подорожей по Європі восени є менша кількість людей.

Видання Travel Off Path назвало п'ять найкращих місць в Європі, де можна насолодитися приголомшливими осінніми фарбами.

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1. Лапландія, Фінляндія. Крім яскравого листя, цей регіон пропонує одні з найкращих умов для спостереження за північним сяйвом восени і навесні – в тендемі це гарантує неймовірні враження. Наприклад, туристи можуть відправитися в Національний парк Оуланка, де на них чекають пишний ліс, круті ущелини і величезні водоспади.

2. Долина Луари, Франція. Це місце, куди ви відправляєтеся за вином, але залишаєтеся заради прекрасних фарб природи. Луара, де колись жили королі та дворяни, пропонує туристам ідеальні пейзажі з осіннім листям, коли навіть виноградники стають темно-червоними та фіолетовими, та красивими французькими замками.

3. Трансільванія, Румунія. Назва регіону, який у більшості туристів асоціюється зі страшними історіями про вампірів, походить від латинського слова Transilvania, що означає "земля за лісом". Тутешній ліс Мочар є одним з найстаріших лісових масивів та ідеально підходить для прогулянок восени. Також серед трансильванських гір на туристів чекають затишні міста Сібіу і Брашов, безліч чудових замків і мальовничі гірські селища. Одним з найпопулярніших місць для відпочинку тут є Національний парк Ретезат, де можна зупинитися в сільському котеджі та насолодитися спокоєм природи.

4. Баварія, Німеччина. Якщо ви відвідуєте Німеччину восени, то поїздка в цей регіон на півдні країни це просто must visit. Тут є все: від альпійських гірських пейзажів до галасливих міст, таких як Мюнхен і Нюрнберг. Куди б ви не пішли, ви обов'язково відчуєте фарби осені. А доповнять їх численні пам'ятки архітектури та історії – їх тут більше 100 тисяч.

5. Пертшир, Шотландія. Під час поїздки в цей округ туристи гарантовано побачать, як восени змінюється колір найвищого живоплоту в світі. Те, що колись було високою зеленою стіною, перетворюється на прекрасний гобелен червоного, жовтого та зеленого кольорів. Але краса Пертширу на цьому не закінчується – одним з головних майданчиків осіннього кольорового шоу стане Парк Ермітаж.

Осінній відпочинок в Європі 2023

Раніше експерти з компанії Preply склали список з десяти міст Європи, що найкраще підходять для піших прогулянок цієї осені.

Разом з тим, видання Travel Off Path назвало топ-5 найдешевших країн Європи для відвідування цієї осені.

Також експерти назвали найтепліші напрямки в Європі на осінь 2023 року.

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