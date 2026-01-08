Будьте пильні: на популярному іспанському острові б'ють на сполох через кишенькових злодіїв

На вулицях популярного іспанського острова Тенеріфе почали з'являтися попереджувальні знаки, що закликають туристів бути пильними через ризик кишенькових крадіжок. Аналогічні повідомлення поширюються і в соціальних мережах.
На Тенеріфе різко зросла кількість кишенькових крадіжок
Як пише Express, попередження стосуються популярних місць на півдні Тенеріфе, включаючи Лос-Крістіанос, Плайя-де-лас-Америкас, Пуерто-Колон, Пуерто-Сантьяго і Лос-Гігантес.
При цьому в соцмережах діють кілька груп, які повідомляють про подібні інциденти, поширюють фотографії ймовірних кишенькових злодіїв і вказують місця підвищеного ризику.
Хоча точна статистика відсутня, непрямі дані свідчать про зростання кількості крадіжок у деяких районах Тенеріфе. Особливо сумно відомий район навколо англійських пабів у Лос-Крістіаносі, включаючи проспект Сан-Франциско, який набув репутації зони підвищеного ризику, особливо вночі та в пікові туристичні періоди.
Відзначається, що найчастіше кишенькові злодії крадуть жіночі сумочки, мобільні телефони, гаманці та картки від готельних номерів.
Деякі компанії з прокату автомобілів також почали впроваджувати попереджувальні повідомлення для своїх клієнтів в якості запобіжного заходу. Вони радять клієнтам дотримуватися правил, що мінімізують ризик крадіжки, таких як зберігання мобільних телефонів на столах, відмова від носіння гаманців з великими сумами грошей і використання тільки готівки та необхідних карток. Також туристам рекомендують використовувати поясні сумки, носити сумки на грудях і не залишати цінні речі в автомобілях.
За даними Міністерства внутрішніх справ, за дев'ять місяців 2025 року рівень злочинності на Канарських островах зріс на 3,3% порівняно з тими ж місяцями 2024 року.
Крадіжки в Іспанії
Як раніше повідомляв УНІАН, Іспанія стабільно входить до трійки країн Європи з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок – захоплені розгляданням пам'яток туристи є легкою мішенню для злочинців.
При цьому "столицею кишенькових злодіїв" в Іспанії традиційно вважається Барселона, де на туристів чекає небезпека на кожному кроці. Наприклад, одного відпочивальника обікрали на пляжі в той момент, коли він давав інтерв'ю місцевій пресі.
