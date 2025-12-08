Туристи підходили близько до берега попри попередження не робити цього.

Троє людей загинули та ще кілька отримали поранення після того, як їх змило сильною хвилею на популярному туристичному місці на іспанському курортному острові Тенерифе.

Як пише The Independent, близько 16:00 у неділю, 7 грудня 2025 року, раптова хвиля води обрушилася на природний басейн на скелях Лос-Гігантес, викинувши постраждалих у море.

Пошуки можливих жертв тривають

Служби екстреної допомоги продовжували пошуки на узбережжі людей, які могли зникнути безвісти, але про подальші зникнення не повідомлялося.

Центр координації надзвичайних ситуацій та безпеки (CECOES) розпочав масштабну рятувальну операцію за участю морських рятувальних гелікоптерів, медичних гелікоптерів та машин швидкої допомоги. Їм допомагали Цивільна гвардія та місцева поліція.

Туристів напередодні попереджали про небезпеку

На момент трагедії Канарські острови перебували під попередженням про екстремальні хвилі, висота яких, за прогнозами, в деяких районах могла сягати п'яти метрів.

Своєю чергою місцева влада закликала туристів та місцевих жителів бути обережними вздовж узбережжя та уникати будь-яких потенційних ризиків.

Як заявив пізніше в розмові з La Radio Canaria мер Сантьяго-дель-Тейде Еміліо Наварро, цього разу жертвами стали туристи, які проігнорували кордони, встановлені на місці події поліцією та Громадською гвардією.

Інші нещасні випадки з туристами

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Іспанії загинув турист, намагаючись влізти на один із найвищих мостів країни, щоб зробити контент для соцмереж.

Тим часом в Таїланді російську акторку змило гігантською хвилею під час йоги на скелі – вона спустилася на локацію, незважаючи на знаки, що попереджали про небезпеку.

