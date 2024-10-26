Туристам, які подорожують авіатранспортом, варто уникати їжі з підносів. Про це розповіла досвідчена бортпровідниця, повідомляє Mirror.
За її словами, люди "ніколи не повинні їсти прямо з підносу".
"Обслуговуючий персонал бачить, як багато людей кладуть голови, міняють підгузки своїм немовлятам і навіть ставлять ноги на підноси", - сказала стюардеса.
Видання зазначає, що якщо люди справді хочуть використовувати лотки, було б гарною ідеєю попросити когось із екіпажу на борту витерти їхню поверхню або просто дати антибактеріальну серветку.
Також жінка поділилася деякими корисними порадами щодо перебування в готельному номері. Зокрема, вона завжди закриває замкову щілину в дверях і вішає табличку "не турбувати". Також вона завжди підпирає сумкою двері та збільшує гучність телевізора:
"Мій батько-військовий виховував мене і моїх сестер, щоб ми були обізнаними в ситуації та були пильними, де б ми не були. Я виховувала своїх доньок так само. Ми не живемо в страху, ми обережні".
Інші новини туризму
Як повідомляв УНІАН, польське місто Познань назвали найдоступнішим для відвідування на Різдво. Подорож на вікенд до цього міста обходиться трохи більше, ніж у 100 євро.
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали чотири популярних міста Європи, які насправді краще відвідувати взимку.
Вас також можуть зацікавити новини: