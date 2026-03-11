Культурну столицю Австралії визнали найкращим містом світу для відвідування у 2026 році

Всього в рейтинг потрапили 50 міст по всьому світу.

Австралійський Мельбурн, який також вважається культурною і спортивною столицею країни, визнали найкращим містом світу для відвідування у 2026 році.

Як визначали переможця

Рейтинг склав впливовий міжнародний журнал про культурне життя і подорожі Time Out.

Щоб визначити переможців, команда видання опитала понад 24 тисячі місцевих жителів із 150 міст по всьому світу.

Серед іншого під час складання рейтингу враховувалися такі параметри, як гастрономія, нічне життя, магазини, музеї, парки, привітність місцевих жителів. Також у городян запитували, як там жити – про щастя, доступність і якість життя, а також про безліч інших критеріїв.

Для визначення остаточного рейтингу найкращих міст 2026 року результати опитування місцевих жителів об'єднали з голосами понад 100 експертів Time Out. Потім місцеві автори видання розповіли, що саме робить їхні міста гідними відвідування прямо зараз.

Чому Мельбурн став найкращим містом світу в 2026 році

Як пише автор Time Out з Мельбурна Ліа Глінн, в місті регулярно проходить безліч великих спортивних подій – тенісний турнір Australian Open, Гран-прі Австралії Формули-1 і багато інших. Також місто вражає туристів своїм кулінарним життям – люди із задоволенням вишиковуються в чергу більш ніж на годину за бургером, який користується культовою популярністю, або відзначають особливі події в улюбленому ресторані зі столітніми традиціями.

"Найкрутіші вулиці та райони Мельбурна сповнені скарбів: від незалежних кінотеатрів і барів на дахах до магазинів вінілових платівок і незвичайних галерей. І нехай ніхто не каже вам, що Мельбурн – це перш за все індивідуальність, а не краса – у нас є величні будівлі, внесені до списку об'єктів культурної спадщини, провулки, прикрашені барвистими фресками, сади світового класу і річка Ярра, що має глибоке духовне і культурне значення для місцевих корінних громад", – розповіла вона.

При цьому, за її словами, з відкриттям метротоннелю (масштабного залізничного проекту, який кардинально змінив мережу громадського транспорту Мельбурна), пересуватися по місту стало простіше, ніж будь-коли.

В цілому Мельбурн показав відмінні результати за всіма показниками в рейтингу, особливо серед молодих жителів, чиї позитивні відгуки дозволили столиці штату Вікторія посісти третє місце в світі серед найкращих міст для зумерів. Водночас 94% місцевих жителів високо оцінили гастрономічну сцену міста, 92% схвалили його художнє і культурне життя, а 77% рекомендували його нічне життя. Мельбурн також посів друге місце за кількістю голосів від співробітників Time Out.

10 найкращих міст світу для відвідування в 2026 році

Всього до фінального рейтингу цього року увійшли 50 міст по всьому світу, але ми зосередимося тільки на першій десятці:

Мельбурн, Австралія. Шанхай, Китай. Единбург, Шотландія. Лондон, Англія. Нью-Йорк, США. Кейптаун, ПАР. Мехіко, Мексика. Бангкок, Таїланд. Сеул, Південна Корея. Токіо, Японія.

До речі, закрила рейтинг столиця Колумбії Богота.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet назвало вісім найкращих островів в Італії для відвідування в 2026 році. Вони пропонують туристам відпочинок на будь-який смак – від гламуру Капрі до спокою Леванцо.

Тим часом, мальовничі скелі Мохер на заході Ірландії нещодавно визнали найкращим місцем у світі для милування морськими пейзажами. Загалом до списку потрапили шість неймовірних локацій по всьому світу.

