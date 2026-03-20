Обрано найщасливішу країну в світі: яке місце в цьому рейтингу посіла Україна

Фінляндія вдев'яте поспіль визнана найщасливішою країною світу, вказується в "Всесвітньому звіті про щастя за 2026 рік", опублікованому Центром досліджень благополуччя Оксфордського університету.

Як зазначає видання The Independent, посилаючись на новий глобальний звіт, інтенсивне користування соціальними мережами сприяє різкому погіршенню самопочуття молоді, причому особливо тривожні наслідки цього відчувають підлітки-дівчата в англомовних країнах та Західній Європі.

В статті наголошується на значному зниженні рівня задоволеності життям серед осіб віком до 25 років у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії та Новій Зеландії за останнє десятиліття.

Видання пояснює, що це дає підстави вважати, що тривале переглядання стрічок у соціальних мережах є ключовим чинником цієї тривожної тенденції.

Фінляндія вдев'яте поспіль очолює цей рейтинг. Більше того, інші країни Північної Європи, зокрема Ісландія, Данія, Швеція та Норвегія, стабільно входять до першої десятки.

В статті зазначається, що Коста-Ріка зробила значний стрибок у першу п'ятірку, посівши цього року четверте місце після того, як у 2023 році піднялася з 23-го місця.

У звіті це пояснюється тим, що сімейні та інші соціальні зв’язки сприяють покращенню самопочуття.

"Ми вважаємо, що це пов’язано з якістю їхнього соціального життя та стабільністю, якою вони зараз користуються", - розповів професор економіки Оксфордського університету, який очолює Центр досліджень добробуту та є одним із редакторів "Всесвітнього звіту про щастя" Ян-Еммануель Де Неве.

Він додав, що в цілому в Латинській Америці сильні сімейні та соціальні зв’язки, а також високий рівень соціального капіталу - навіть більший, ніж в інших регіонах.

Стабільне лідерство Фінляндії та інших країн Північної Європи пояснюється в звіті поєднанням таких факторів, як рівень добробуту, його рівномірний розподіл, наявність соціальної держави, яка захищає людей від ризиків рецесії, а також висока середня тривалість життя.

"Як і в попередні роки, країни, що знаходяться в зонах великих конфліктів або поблизу них, залишаються внизу рейтингу", - зазначає видання.

Зокрема, Афганістан знову визнано найнещасливішою країною, за ним йдуть Сьєрра-Леоне та Малаві в Африці.

За даними видання, рейтинг країн складено на основі відповідей близько 100 000 людей у 140 країнах та територіях, яких попросили оцінити своє життя. Дослідження було проведено у співпраці з аналітичною компанією Gallup та Мережею рішень у сфері сталого розвитку ООН.

Як підкреслює видання, в рейтингу за 2026 рік вже другий рік поспіль жодна з англомовних країн не потрапила до першої десятки. Наприклад, США посідають 23-тє місце, Канада – 25-те, а Велика Британія – 29-те.

До слова, Україна в світовому рейтингу щастя посіла 111 місце, як і за попередній рік. Зазначається, що найкращий показник країни був 87 місце, а найгірший - 138. При цьому, найбільший підйом зафіксований в 2020 році, тобто незадовго до повномасштабної війни, а найбільший спад - в 2023 році. Якщо раніше українці відповідали, що в них більше позитивних, аніж негативних емоцій, то в новому звіті ця різниця майже зникла: позитивних емоцій - 128 пунктів, тоді як негативних - 127.

Раніше УНІАН повідомляв, що результати всеукраїнського опитування громадської думки Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 1-8 березня 2026 року свідчать про зростання кількості громадян, які вважають абсолютно неприйнятною умову виведення Сил оборони з Донецької області в обмін на отримання гарантій безпеки з боку США. Примітно, що 71% опитаних відповіли, що не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Додається, що 62% респондентів проти того, щоб передати під контроль Росії весь Донбас. Водночас, зменшилася кількість громадян, які готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. В кінці січня 2026 року таких було 65%, а в середині лютого - уже 52%.

Також ми писали, що результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" вказують, що 68% респондентів серед української молоді заявили про те, що не хотіли б емігрувати з України, ще 29% відповіли, що хотіли б виїхати за кордон. Підкреслюється, що найчастіше висловлювали готовність виїхати з України підлітки та юнаки віком 14-24 роки - таких 37%. Додається, що 71% опитаних поділилися, що не розглядають можливість вступити до лав ЗСУ. Головною причиною, чому молоді хочеться виїхати з України, є матеріальне становище - 47% опитаних обрали цю відповідь, друга причина - продовження війни. Таку відповідь обрало 39% респондентів.

