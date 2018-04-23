Японія запроваджує плату за виїзд туристів з країни

Збір буде автоматично включатися у ціну квитків.

З наступного року виїзд з Японії зроблять платним. Нововведення почне діяти з 7 січня 2019 року.

Про це пише Українська правда. Життя з посиланням на The Straits Times.

Всі туристи та японці, які покидатимуть країну за допомогою повітряного та морського транспорту повинні будуть сплатити податок в розмірі 1000 YEN (близько $12,2).

Збір буде автоматично включатися у ціну квитків.

Звільнятимуться від сплати такого податку діти віком до 2-х років та транзитні пасажири, які покинули Японію протягом 24 годин після прибуття.

Нові правила запроваджуються напередодні Олімпійських ігор 2020 року.

Кошти, які будуть зібрані таким чином, будуть направлені на створення та вдосконалення туристичної інфраструктури.

Передбачається, що податок буде приносити в казну близько $350 млн на рік.

У 2016 році з Японії виїхало близько 40 мільйонів осіб, з них 17 мільйонів були японськими громадянами.

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У 2017 році країна зафіксувала рекордну кількість 28,69 мільйонів туристів, що на 19,3% більше, ніж у попередньому році.

Уряд прем'єр-міністра Сіндзо Абе має намір збільшити цю цифру до 40 мільйонів до 2020 року, коли Токіо буде проводити літні Олімпійські та Параолімпійські ігри і до 2030 року до 60 мільйонів.

Подібні відрахування на виїзді застосовуються в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Австралія та Південна Корея.

Так США бере плату в розмірі 13,95 дол для міжнародних мандрівників у рамках програми безвізового режиму; Австралія збирає близько 46,49 дол на особу; Південна Корея утримує 9,3 дол з авіаквитка.