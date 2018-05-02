Кам'янець-Подільську фортецю на два дні "повернули" у часи середньовіччя (відео)

Реконструктори пекли хліб за рецептами 16 століття, варили пиво та ель, фарбували у чанах тканину та навіть робили самогон на апараті, якому більше 350 років.

У Кам'янці-Подільську розпочався середньовічний фестиваль.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Кам'янець-Подільську фортецю на два дні перетворили на середньовічні майстерні. Реконструктори пекли хліб за рецептами 16 століття, варили пиво та ель, фарбували у чанах тканину та навіть робили самогон на апараті, якому більше 350 років. Поруч у середньовічній кузні кували стріли та підкови для взуття.

Майстри – це місцеві та київські реконструктори. Вони зізнаються, що усі процеси вивчали по історичних книжках і багато що роблять уперше.